An der Promenade stehen Wohnblocks, es wimmelt von billigen Souvenirständen und Bars mit Plastikstühlen. "Tapas ab 1 Euro", wirbt ein Schild vor einem Restaurant. Bilder, die wohl nur wenige mit Marbella verbinden.

Vor allem in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren galt der Ort an der Costa del Sol als exklusiver Treffpunkt der Schickeria - und ganz besonders das Marbella Club Hotel. "Damals gab es jede Woche eine Themen-Party", erinnert sich Rudolf Graf von Schönburg, der das Hotel viele Jahre lang leitete.

Heute, so sagt es der 86-Jährige, "quillt es nicht mehr über vor lauter Promis". Immerhin Musiker Sting sei neulich dagewesen, auch Cristiano Ronaldo, Lady Gaga und Lenny Kravitz. Viel bewegender als das Jetzt dürfte für viele Menschen jedoch die Geschichte des Glamourtempels sein. Der Nachrichtenagentur dpa berichtete Graf von Schönburg, genannt "Conde Rudi", nun von der Welt von damals - ein bisschen Wehmut inklusive.

"Die beste Disko, die ich je gesehen habe"

Er erinnerte sich an Jahre der Kostümfeste im Beach Club unter freiem Himmel, "der besten Disko, die ich je gesehen habe". An Abende, an denen er und Hotelgründer Alfonso Prinz zu Hohenlohe die neuesten Platten auflegten und Promis aller Couleur zusammen tanzten, tranken und turtelten. Es seien Zeiten gewesen, "als elegante Leute kamen, die sich hübsch angezogen haben und einfach Spaß haben wollten", sagt "Conde Rudi".

Gunter Sachs und Brigitte Bardot, Sean Connery, Maria Callas und Aristoteles Onassis zählte er zu seinen Gästen. James Stewart, Gina Lollobrigida, Kim Novak, Rennfahrer-Legende James Hunt und Milliardär Adnan Kaschoggi kamen ebenfalls. Auch Bundeskanzler und Monarchen mieteten sich im Marbella Club ein.

"Audrey Hepburn mochte ich besonders gerne, das war eine echte Dame", sagt "Conde Rudi" heute. 13 Jahre lang lebte er selbst im Hotel, seit 63 Jahren ist er in Marbella. "Da wird man zu einer Institution." Vor einigen Jahren wurde sogar eine Straße in Marbella nach ihm benannt, die "Avenida Conde Rudi".

Der Marbella Club, der in seiner Anfangszeit nur 18 Zimmer hatte, war unglaublich gefragt. "Es gab Zeiten, wo es von bekannten Namen nur so gewimmelt hat. Jeder hat uns um unsere Kundschaft beneidet." Dabei hätten sie nicht in "schablonenartigen Hotelzimmern, sondern in Gästezimmern wie in einem Schloss" gewohnt. Eine Haushälterin aus Böhmen habe auch unter den Betten mit dem Finger noch nach Staub gesucht. "Ein echter Hausdrachen war das", sagt "Conde Rudi".

Direktor über Ex-Kanzler: "Der Schmidt meinte: 'Das ist viel zu jetsetty'"

"Man sitzt hier wegen der Sierra quasi im toten Winkel, wie in einem Nest", sagt "Conde Rudi" und deutet auf die Sierra Blanca, die mit ihrem höchsten Berg La Concha den Küstenort schützt. Unterhalb liegen versteckt riesige Villen. "Wenn es La Concha noch nicht gäbe, man müsste den Berg wegen seines Einflusses auf das Klima glatt erbauen." Das Meerwasser ist erstaunlich frisch, da Marbella am Kreuzpunkt zwischen Mittelmeer und kaltem Atlantik liegt, kurz vor der Straße von Gibraltar.

"Wir haben fast jeden deutschen Kanzler hier gehabt, außer Helmut Schmidt, der kam nur zum Essen vorbei", erzählt Graf von Schönburg. "Der Schmidt meinte: 'Ich kann doch nicht im Marbella Club wohnen! Das ist viel zu jetsetty, zu viel Highlife!'" Aber beim Essen sei er dann doch "glücklich" gewesen, "und der Franz Josef Strauß sowieso".

"Conde Rudi" fing 1957 als Absolvent der Hotelfachschule in Lausanne im Marbella Club an. Später übernahm er die Leitung der 1954 eröffneten Luxusherberge von seinem Vetter Alfonso Prinz zu Hohenlohe. Um für den Club zu werben, reiste dieser auch nach St. Moritz und Hollywood.

Trotz aller Veränderungen, so erzählt es "Conde Rudi", komme er jeden Tag ins Hotel, die Herberge sei "sein Baby". Und überhaupt stehe Marbella im Vergleich nicht schlecht da: Im nicht weit entfernten Torremolinos nahe Malaga hätten "unansehnliche Betonburgen" bereits die Landschaft zerstört.