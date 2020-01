Marcel Sabitzer und Katja Kühne Verliebt, verlobt, verheiratet?

Ein besonderer Start in 2020: RB-Leipzig-Fußballprofi Marcel Sabitzer und seine Partnerin Katja Kühne haben am Mittwoch offenbar nicht nur das neue Jahr gefeiert. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler veröffentlichte in einer Instagram-Story ein Foto seiner Partnerin mit den Worten: "THANK YOU FOR YES" und versah es mit drei Herzen.

Außerdem postete Sabitzer ein Foto, das Kühne in einem weißen Kleid und einem Ring am Finger im Urlaub auf den Malediven zeigt. Dazu schrieb er: "In der vergangenen Nacht ist es passiert. Unglaublicher Moment." Kühne, die 2014 die RTL-Show "Der Bachelor" gewann, veröffentlichte dasselbe Bild mit dem Zusatz: "Yes #1.1.2020." Offen lassen die beiden jedoch, ob sie sich nun verlobt oder doch schon geheiratet haben.

Das Paar ist seit 2017 zusammen. Im April 2019 wurde ihre gemeinsame Tochter Mary Lou geboren.