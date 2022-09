Die Monarchin ist seit dem Tod von Elizabeth II. am 8. September das weltweit dienstälteste amtierende weibliche Staatsoberhaupt. Sie sitzt seit 50 Jahren auf dem Thron. Die im Alter von 96 Jahren verstorbene Elizabeth II. hatte 70 Jahre lang regiert.

Am Montag war Margrethe für die Begräbnisfeierlichkeiten der Queen nach London gereist. Am Dienstag dann sei der Test positiv ausgefallen.

Die Königin hatte bei dem Trauergottesdienst für die Queen in der Westminster Abbey in London neben ihrem Sohn Frederik und dem Königspaar aus Schweden in Reihe eins der ausländischen Royals gesessen. Ihr direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Sarges, saß der neue britische König Charles III.