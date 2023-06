Öffentlich sprach die Königin in dem Zeitraum allerdings noch anders: In einem Interview mit der dänischen Wochenzeitung »Weekendavisen« Mitte Februar wurde sie wieder einmal gefragt, ob sie niemals daran gedacht habe, etwa auf Nikotinkaugummi umzusteigen? »Nein. Und jetzt bin ich so alt, dass es egal ist«.

Die Zigaretten ist die Königin vorerst wohl los. Die Fragen nach ihrem Konsum ganz bestimmt nicht.