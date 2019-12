Ariana Grande ist dabei, Heidi Klum und Kim Kardashian West auch: Rund 50 Prominente sind in einem neuen Musikvideo zu Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" zu sehen.

"Das ist eines der besten Weihnachtsgeschenke, die ich jemals bekommen habe", bedankte sich Carey auf Twitter bei ihren "Freunden und Lieblingskünstlern". "Ihr habt mir ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert."

WOW! This is one of the best Christmas gifts I could ever have gotten. I am so thankful to all of my friends and favorite artists who participated in this video. You brought a huge smile to my face. THANK YOU! https://t.co/AM44lPkvkM pic.twitter.com/dIWOV3ljGO — Mariah Carey (@MariahCarey) 23. Dezember 2019

In dem Clip bewegen die Stars, darunter auch Sängerin Katy Perry, die Schauspieler Ryan Reynolds und John Travolta, sowie Moderator James Corden, zu dem Weihnachtssong ihre Lippen. Klum tanzt dabei mit Sonnenbrille und im Blumenkleid.

Der moderne Weihnachtsklassiker der US-Sängerin feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und schaffte es erstmals auf den ersten Platz der US-Charts. Erst vergangene Woche hatte die 49-Jährige ein neues Video zu ihrem Hit veröffentlicht, in dem auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen sind.

Carey hatte "All I Want for Christmas Is You" 1994 veröffentlicht. Damals schaffte es das Lied laut Billboard auf Platz zwölf der Radiocharts. Da es allerdings nicht als Single herauskam, kam das Stück nicht mal in die Hot 100. Die beste Platzierung gab es 2018 - da erreichte Careys Hit Platz drei. In der vergangenen Woche war es der erste Weihnachtssong an der Spitze der Charts seit 61 Jahren, wie Billboard mitteilte.

Zugleich ist "All I Want for Christmas" Careys 19. Nummer-Eins-Hit. Damit liegt die 49-Jährige nur noch ein Lied hinter den Beatles in der Gesamtwertung. Dass es der Evergreen nach 25 Jahren an die Spitze der Charts geschafft hat - auf YouTube wurde der Song bislang über 600 Millionen mal gehört - das hat auch mit Careys Marketing-Künsten zu tun: Sobald Weihnachten näher rückt, lässt Carey keine Gelegenheit aus, das Stück zu bewerben.

Im vergangenen Monat brachte Sony zudem eine Deluxe-Ausgabe von Careys "Merry Christmas"-Album mit neuen Versionen des All-Time-Hits auf den Markt. Und auch das Musikvideo wurde mit neuem Archivmaterial angereichert und online veröffentlicht.