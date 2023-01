Seit der Geburt ihres dritten Kindes räume sie nicht mehr so viel auf wie früher, berichtet Kondo anlässlich des Erscheinens ihres neuen Buchs. Das handelt nicht mehr nur noch von der Ordnung physischer Räume, sondern davon, wie man eine innere Ordnung für sich schafft. »Aufräumen bedeutet, sich mit all den ›Dingen‹ in deinem Leben auseinanderzusetzen«, schreibt Kondo in dem Buch. »Also, was willst du wirklich in Ordnung bringen?« Anscheinend nicht mehr ihr Wohnzimmer.