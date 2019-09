Kritik am britischen Premier Ruffalo rüffelt Johnson für Hulk-Vergleich

Boris Johnson muss für seinen Vergleich Großbritanniens mit der muskelbepackten Comicfigur Hulk von berufener Seite Kritik einstecken: Der US-Schauspieler Mark Ruffalo, der in einigen der "Avengers"-Blockbuster Hulk verkörperte, twitterte am späten Sonntagabend: "Boris Johnson vergisst, dass Hulk nur für das Wohl des Ganzen kämpft." Der 51-Jährige fügte hinzu: "Wütend und stark kann auch beschränkt und zerstörerisch sein. Hulk funktioniert am besten, wenn er im Einklang mit einem Team ist, und er ist eine Katastrophe, wenn er alleine ist."

Der britische Premierminister hatte der Zeitung "Mail on Sunday" ein Interview gegeben und dabei auch betont, er werde Wege finden, ein jüngst vom Parlament verabschiedetes Gesetz gegen einen Brexit ohne Abkommen mit Brüssel zu umgehen. "Je wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk", sagte Johnson dabei. Und: "Hulk ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war - und das gleiche gilt für dieses Land. Wir werden am 31. Oktober ausscheiden."

Das Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt soll Johnson dazu zwingen, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert sein. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden. Johnson hat bereits mehrfach gesagt, er werde Großbritannien notfalls auch ohne Deal am 31. Oktober aus der EU führen. An diesem Montag trifft er sich mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Luxemburg um über das Thema zu beraten.

Für seinen Hulk-Vergleich bekam Johnson nicht nur Kritik von Ruffalo. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, schrieb bei Twitter, selbst für Trump'sche Standards sei dieser Vergleich kindisch. "Soll die EU damit eingeschüchtert werden? Oder die britische Bevölkerung beeindruckt?"