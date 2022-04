Aufstehen um 2.30 Uhr nachts, Sport um 3.40 Uhr, Golf um 7.30 Uhr und um 16 Uhr das zweite Workout: So soll der Tagesplan von Mark Wahlberg vor wenigen Jahren ausgesehen haben. Er lässt erahnen, wie diszipliniert der Schauspieler an seiner Fitness und an seinem Sixpack arbeitete. Und wie schwer ihm die Umstellung für seine neue Rolle gefallen sein muss.

Im Film »Father Stu« spielt Wahlberg nämlich einen Boxer, der nach einer Verletzung die Handschuhe an den Nagel hängt, um sein Glück in Hollywood zu versuchen – und dabei erheblich zunimmt. Dafür musste Wahlberg seine Ernährung gehörig umstellen.

Doch die Verwandlung vom muskulösen Sportler zum übergewichtigen Mann sei für seine Rolle essenziell gewesen, sagte Wahlberg. Innerhalb von sechs Wochen habe er 30 Pfund, also etwa 14 Kilogramm, zunehmen müssen, so Wahlberg laut »Entertainment Tonight«: »Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man von der letzten Mahlzeit satt ist und noch einmal essen muss.«

Mark Wahlberg erlebte seinen Durchbruch als Schauspieler 1997 mit der Tragikomödie »Boogie Nights«. Für seine Rolle in »Departed« wurde er 2007 für den Oscar nominiert. Er ist dafür bekannt, in Vorbereitung auf seine Rollen extrem an seinem Gewicht zu arbeiten.

»Father Stu« kommt in den USA am 13. April in die Kinos.