Marlon Brando sagte bei den Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs gegen Michael Jackson aus. Wie die "LA Times" berichtet, sagte Brando über Jackson: Es sei sehr plausibel anzunehmen, dass Jackson "wohl etwas mit Kindern" gehabt habe.

Das geht laut dem Zeitungsbericht aus einem Gespräch Brandos mit Ermittlern hervor. Den Machern eines Podcasts sei es gelungen, eine Niederschrift der Aussage zu bekommen.

1994 wurde Jackson des Kindesmissbrauchs verdächtigt. Zwei Ermittler erfuhren laut "LA Times", dass Jackson und Brando sich kannten. Jackson habe Brando das Tanzen beigebracht, Brando habe ihn im Gegenzug in der Schauspielerei geschult. Die Ermittler kontaktierten Brando - und der gab offenbar freimütig Auskunft über ein Dinner mit Jackson.

Brando traf Jackson laut dem Bericht auf der "Neverland Ranch" in Kalifornien. Sie seien zu einem Abendessen verabredetet gewesen. Brando habe Jackson gefragt, ob er Jungfrau sei, der Sänger habe gekichert und sich beschämt gezeigt.

Jackson habe gesagt, er hasse seinen Vater. Dann habe er geweint. Als Brando nach Jacksons Freunden gefragt habe, habe der Sänger gesagt: "Ich kenne niemanden in meinem Alter. Ich mag niemanden in meinem Alter." Er könne nicht sagen, warum das so sei. Brando zufolge weinte Jackson bitterlich. Er habe versucht, ihn zu beruhigen.

Vorwürfe eines 13-Jährigen

Brando sagte den Ermittlern, er habe zunächst angenommen, Jackson sei schwul. Nach dem Gespräch verdächtigte er ihn offenbar des Kindesmissbrauchs.

Gegen Jackson wurde zweimal wegen Kindesmissbrauchs ermittelt. Der 13-jährige Jordan Chandler warf ihm 1993 Missbrauch vor, Anklage wurde nicht erhoben, denn Chandlers Familie einigte sich außergerichtlich mit Jacksons Anwälten. Die Familie soll 20 Millionen US-Dollar bekommen haben.

2005 stand Jackson vor Gericht, weil ihm ein anderes Kind Missbrauch vorwarf. Das Verfahren endete mit einem Freispruch. Zwei Kinder, die damals zu seinen Gunsten aussagten, wendeten sich später gegen ihn: In der Dokumentation "Leaving Neverland" warfen Wade Robson und James Safechuck dem Sänger Missbrauch vor (lesen Sie hier mehr darüber).

Schauspiellegende Marlon Brando starb im Jahr 2004 im Alter von 80 Jahren. Der "King of Pop" Michael Jackson starb im Jahr 2009, er wurde 50 Jahre alt.