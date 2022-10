Auch wie es dazu kam, dass sich die Familien damals angefreundet hatten, erzählte Roberts im Interview. »Meine Eltern leiteten eine Schauspielschule in Atlanta«, so Roberts. Eines Tages hätte Coretta Scott King ihre Mutter angerufen und gefragt, ob Kings Kinder die Schule im Bundesstaat Georgia besuchen dürften. Sie hätten nirgendwo anders einen Platz erhalten. Roberts Mutter habe sofort zugesagt. Damals war es ein mutiger Schritt, auch afroamerikanische Kinder aufzunehmen. Das sei der Anfang gewesen für die Freundschaft zwischen den Bürgerrechtlern und Walter und Betty Lou Roberts, so die Hollywood-Schauspielerin.