Ende Oktober hatte Cathy Hummels die Trennung offen bestätigt – nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren. In einer Doku hatte sie dazu gesagt: »Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: ›Ich kann nicht mehr und ich möchte so nicht mehr weitermachen.‹«

Knackpunkt sei gewesen, dass sie in München blieb, als ihr Mann 2019 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund wechselte. »Ich wollte nicht mehr zurück«, sagte sie und begründete das damit, dass sie in ihrer ersten Zeit in Dortmund schwere Depressionen gehabt habe.

Ihr Mann habe sie aber mehr um sich haben wollen. »Ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn oder ich verliere mich und ich musste mich für mich entscheiden«, sagte Cathy Hummels in der Sendung und sprach unter Tränen von »Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir das halt nicht hinbekommen haben«. Sie versuche, Schlagzeilen darüber mit Humor zu sehen. »Aber es tut halt trotzdem weh«, sagte sie. »Wir waren dreizehn Jahre – oder dreizehneinhalb – unzertrennlich.«