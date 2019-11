Die vergangenen Jahre waren für Matt Damon offenbar alles andere als leicht. In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" hat der Hollywoodstar von einer Krise in seinem Leben berichtet.

Er habe wegen seiner Familie ein Jahr lang pausieren wollen, weil er zuvor fünf Filme hintereinander gedreht habe. "Aber 2017 lag mein Vater im Sterben, und deshalb gingen wir in meine Heimatstadt Boston zurück, damit ich bei meinem Vater im Krankenhaus sein konnte. Es war ein schreckliches, sehr hartes Jahr", sagte Damon.

Weil dies für seine Familie keine wirkliche Pause gebracht habe, habe er nochmals ein Jahr Auszeit drangehängt. "Das war wirklich nötig."

Hollywood hat sich laut Damon in den vergangenen Jahren sehr verändert: "Es werden ganz andere Filme produziert - die Art von Dramen, die mein Brot-und-Butter-Geschäft waren, wandern ins Fernsehen oder werden gar nicht mehr gemacht. Es war fast unglaublich, dass wir noch das Geld für einen Film wie 'Le Mans 66' bekommen haben." In dem nostalgischen Rennfahrer-Drama ist Damon derzeit an der Seite von Christian Bale in den Kinos zu sehen.

Zur Zukunft der Branche sagte Damon: "Es wird schon noch Arbeit für mich geben. Aber wenn ich jetzt ins Geschäft einsteigen würde, hätte ich schon Angst. Denn es gibt keine Sicherheit mehr."

Das sehe er auch an seiner ältesten Tochter, die inzwischen 21 Jahre alt ist. Sie habe ein wunderbares Auge als Fotografin, sagte Damon. "Aber kann ich ihr guten Gewissens empfehlen, dass sie so eine Karriere anstreben soll? Wer weiß, wie sich die Technologie weiterentwickeln wird?"