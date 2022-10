Heute geht es Perry – der dem Artikel zufolge im Laufe der Jahre 15-mal in Entzugskliniken war – nach eigenen Angaben gut. »Ich bin jetzt ziemlich gesund.« Wie lange er schon trocken ist, will Perry dem Magazin allerdings nicht verraten – wohl aber, wie wichtig das für ihn ist: »Wenn man nicht trocken ist, verliert man alles, was man davor gesetzt hat, also steht Abstinenz ganz oben auf der Liste«, sagt er.

Seine Erfahrungen hätten ihn »in jeder Hinsicht« stärker gemacht. »Was mich am meisten überrascht, ist meine Widerstandsfähigkeit. Die Art und Weise, wie ich mich von all diesen Qualen und Schrecken wieder erholen kann.« Er sei »ein extrem dankbarer Mensch. Ich bin dankbar, am Leben zu sein.«