Mit seiner Rolle in der US-Sitcom »Friends« wurde Matthew Perry zum Weltstar. Doch hinter den Kulissen kämpfte er mit seiner Drogensucht und wäre fast gestorben, wie der 53-Jährige Ende 2022 in seinen Memoiren »Friends, Lovers and the Big Terrible Thing« schilderte. Ein paar unglückliche, geschmacklose Passagen sorgten dabei für zusätzlichen Wirbel – vor allem eine Abfälligkeit über Keanu Reeves.