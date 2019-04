Die Kämpferin der Woche...

... ist Megan Fox. Die Schauspielerin protestiert gegen Gesetzentwürfe des US-Bundesstaates Tennessee. Auf Instagram schrieb sie: "Meine Heimat Tennessee ist auf dem Weg ein 'Slate of Hate' (sinngemäß: eine Liste des Hasses) zu verabschieden." Viele der Gesetzentwürfe würden eine Diskriminierung der LGBT-Community bedeuten, also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern.

Protest gegen Tennessee Die amerikanische Schauspielerin Megan Fox protestiert gegen Gesetzentwürfe des US-Bundesstaates Tennessee. Auf Instagram schrieb sie: "Meine Heimat Tennessee ist auf dem Weg ein 'Slate of Hate' (sinngemäß: eine Liste des Hasses) zu verabschieden." Viele der Gesetzentwürfe würden eine Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern bedeuten, so die 32-Jährige. Fox forderte dazu auf, diese Entwürfe mit einer Nachricht an die Bürgerrechtsorganisation HRC ("Human Rights Campaign") zu stoppen. Die Schauspielerin wurde in Oak Ridge in Tennessee geboren. Internationale Bekanntheit erreichte sie 2007 durch ihre Rolle in dem Actionfilm "Transformers". Fox spielte auch im Film "Teenage Mutant Ninja Turtles" mit. In Tennessee wird gerade über mehrere Gesetze verhandelt, die in das Leben von Menschen der LGBT-Community eingreifen würden. Dabei geht es beispielsweise um eine Benachteiligung Homosexueller bei Adoptionen. Viele Organisationen protestieren gegen die Gesetzesentwürfe und werden von Prominenten unterstützt. So spendete Sängerin Taylor Swift Anfang April umgerechnet 100.000 Euro an eine Organisation, die sich im Tennessee für mehr Rechte und Akzeptanz von Menschen in der LGBT-Community einsetzt. Megan Fox schloss sich diesem Protest nun mit ihrem Instagram-Post an. Fox ist mit Schauspielkollege Brian Austin Green verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Die Schauspielerin war 2014 zu Gast in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?".

In Tennessee wird über mehrere Gesetze verhandelt, die in das Leben dieser Gruppe eingreifen würden. Viele Organisationen protestieren dagegen und werden von Prominenten unterstützt. Fox wurde in Oak Ridge in Tennessee geboren. Internationale Bekanntheit erreichte sie 2007 durch ihre Rolle in dem Actionfilm "Transformers".

Die Ankündigung der Woche...

... kommt von Demi Moore. Die Schauspielerin will ihre Memoiren auf den Markt bringen. Das Buch mit dem Titel "Inside Out" werde Mitte September erscheinen, kündigte der Verlag Harper Collins an. Es sei eine "zutiefst ehrliche und aufschlussreiche" Autobiografie. Die 56-Jährige werde darin über ihre "turbulente" Beziehung mit ihrer Mutter, ihre Ehen und ihre Anstrengung, Familie und Karriere zu verbinden, erzählen. Auch ein Kindheitstrauma, das sie jahrelang begleitete werde thematisiert.

"Inside Out" Schauspielerin Demi Moore will neun Jahre nach der ersten Ankündigung ihre Memoiren auf den Markt bringen. Das Buch mit dem Titel «Inside Out» werde Mitte September erscheinen, kündigte der Verlag Harper Collins an. Es sei eine «zutiefst ehrliche und aufschlussreiche» Autobiografie, hieß es in der Mitteilung. Die 56-Jährige werde darin über ihre «turbulente» Beziehung mit ihrer Mutter, ihre Ehen und ihre Anstrengung, Familie und Karriere zu verbinden, erzählen. Auch ein Kindheitstrauma, das sie jahrelang begleitete, Probleme mit ihrer Körperwahrnehmung und ihre überwundene Drogensucht würden thematisiert. Bereits 2010 hatte der Verlag Moores geplante Memoiren angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch mit dem Schauspieler Ashton Kutcher verheiratet, die Ehe ging 2011 auseinander. Die Ehe von Kutcher und Moore hielt sechs Jahre. "Als Frau, Mutter und Ehefrau halte ich bestimmte Werte und Versprechen für heilig...", so die 49-Jährige zu den Gründen der Trennung. Für Moore war es die dritte Scheidung. Sie war Anfang der Achtzigerjahre mit dem Musiker Freddie Moore liiert. Später heiratete sie den Action-Star Bruce Willis. Hier sind sie gemeinsam auf der Oscarverleihung im Jahr 1989. Willis und Moore haben drei gemeinsame Töchter. Hier ist die Familie bei einer Filmpremiere im Jahr 2001. Moore, als Demetria Guynes in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico geboren, wuchs in zerrütteten Verhältnissen auf. Nach Model-Jobs und kleinen TV-Rollen wurde sie 1985 durch den Teenagerfilm «St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief» bekannt. Hits wie «Ghost - Nachricht von Sam» machten sie zur Topverdienerin. Für ihre Rolle als Stripperin in «Striptease» kassierte sie 1996 mehr als zwölf Millionen Dollar, die damals höchste Gage für einen weiblichen Hollywood-Star. Demi Moore im Jahr 2009: In der amerikanischen Filmbranche hat sie den Spitznamen "Gimme More", weil sie angeblich horrende Gagen fordert.

Bereits 2010 hatte der Verlag Moores geplante Memoiren angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch mit dem Schauspieler Ashton Kutcher verheiratet, die Ehe ging 2011 auseinander. Für Moore war es die dritte Scheidung. Sie war Anfang der Achtzigerjahre mit dem Musiker Freddie Moore liiert. Später heiratete sie den Action-Star Bruce Willis, mit dem sie drei Töchter hat.

Die Mode-Ikone der Woche...

... heißt Jennifer Lopez. Seit vielen Jahren steht die 49-Jährige auf den Bühnen und roten Teppichen der Welt - immer gut gekleidet und stilsicher. So sieht es zumindest der Verband der US-amerikanischen Modedesigner CFDA. Dieser hat nun verkündet, dass Lopez dieses Jahr als "Mode-Ikone" ausgezeichnet wird.

Kühn, ungezügelt und einprägsam Stilsicher steht sie auf den roten Teppichen dieser Welt: Sängerin Jennifer Lopez. Für ihr modisches Gespür zeichnet der Verband der US-amerikanischen Modedesigner CFDA die Sängerin nun als Fashion-Ikone aus. "Designer und Fans freuen sich über ihre Fashion-Statements", sagte Diane von Fürstenberg, die Vorsitzende des Verbands. Lopez hat musikalische Vorgängerinnen: Auch Beyoncé gewann die Auszeichnung schon. Rihanna freute sich ebenfalls über die Ehrung. 2014 wurde sie vom CFDA für ihren modischen Wagemut gefeiert. Sie weiß von Berufs wegen, wie guter Stil funktioniert: Auch Model Naomi Campbell gehört zu den Ausgezeichneten. Ein Mann reiht sich ebenfalls ein: Pharrell Williams wurde von der CFDA 2015 als Fashion-Ikone benannt.

Der Preis wird zwar erst bei einer Gala im Juni vergeben, die Preisträgerin gab der CFDA aber jetzt schon bekannt. Die Sängerin nutze ihre Kleidung, um Selbstbewusstsein und Stärke auszustrahlen, sagte die CFDA-Vorsitzende Diane von Fürstenberg. "Designer und Fans freuen sich über ihre Fashion-Statements."

Die Trennung der Woche...

... gab Sylvie Meis bekannt. Sie und ihr Freund Bart Willemsen sind nicht mehr zusammen. "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat," sagte die Moderatorin der "Bunten". Die 41-Jährige und der niederländische Filmproduzent waren seit November 2018 ein Paar.

Wieder Single Sylvie Meis ist wieder Single. Das bestätigte die Moderatorin der "Bunten". "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat", sagte Meis. Meis und der Filmregisseur Bart Willemsen hatten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten in Amsterdam kennengelernt. Nun gehen Meis und der zwölf Jahre jüngere Niederländer wieder getrennte Wege. Die Moderatorin ist vor allem aus RTL-Formaten bekannt. So moderierte sie von 2011 bis 2017 die TV-Tanzshow "Let's Dance". Auch beim Format "Das Supertalent" saß sie in der Jury. Zuletzt in der vergangenen Staffel. 2009 erkrankte sie an Brustkrebs. Inzwischen gilt sie wieder als gesund. Meis war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. Während der Ehe nahm Meis seinen Nachnamen an. Das Paar im September 2012 bei einer Veranstaltung in Hamburg: Gut ein Jahr später wurde die Ehe geschieden. Meis und van der Vaart haben einen gemeinsamen Sohn.

Kennengelernt hatte Meis den zwölf Jahre jüngeren Willemsen bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten deutschen Kinofilm "Misfit" in Amsterdam. Bei der Premiere am 9. März in Köln traten die beiden noch als Paar auf.

Die Überlebenskünstlerin der Woche ...

ist Eva Mendes. Die 45-jährige Mutter zweier Töchter - Esmeralda Amada, 4, und Amada Lee, 2, - verriet nun in einem Interview, dass sie vor ein paar Jahren noch weit davon entfernt gewesen sei, eine Familie zu gründen.

Was ist passiert, dass es zum Sinneswandel kam? "Ryan Gosling ist passiert", sagte die Schauspielerin. Mit Gosling, der heute ihr Ehemann ist, habe sie endlich auch Kinder haben wollen.

Kinderwunsch wegen Ryan Gosling Kinder können das eigene Leben auf den Kopf stellen. Eva Mendes kennt das offenbar auch. Sie hat erzählt, wie es ihr und Ehemann Ryan Gosling mit den beiden Kindern geht. Das Paar hat zwei Töchter: Esmeralda Amada ist viereinhalb, Schwester Amada Lee drei Jahre alt. "Wir kommen langsam aus dem Überlebensmodus heraus", sagte Mendes über ihren Alltag. Sie fange an, sich wieder wie ein Mensch zu fühlen. Vor einigen Jahren sei sie noch weit entfernt vom Wunsch gewesen, eine Familie zu gründen. Wie kam die Wende? "Ryan Gosling ist passiert", erzählte die 45-Jährige. Mit ihm habe es für sie Sinn ergeben, Kinder zu bekommen. Aber sie habe "seine Kinder" bekommen wollen. Der Wunsch sei auf ihn bezogen gewesen. Im Alltag mit den Kindern werden die beiden von ihren Müttern und Schwestern unterstützt, erzählte Mendes. Von dem Rummel um ihre Eltern sollen die beiden Mädchen so wenig wie möglich mitbekommen. Die Berühmtheit sei eine gruselige Komponente, wenn man Kinder aufziehe, sagte die Schauspielerin. Daher achte sie darauf, dass die Kleinen sie nicht dabei beobachten, wie sie sich für Anlässe zurechtmache. Mendes ist seit 2014 mit Gosling zusammen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hollywoodpaaren halten die beiden ihr Privatleben nahezu komplett privat.

Mendes' Alltag wurde dadurch nicht leichter: "Wir kommen langsam aus dem Überlebensmodus heraus", sagte sie jetzt. Trotzdem gibt es offenbar noch Hürden für sie - die Berühmtheit, sagte Mendes, sei eine gruselige Komponente, wenn man Kinder aufziehe.

Die Ruhestörerin der Woche ...

... heißt Chrissy Teigen. Und zwar störte das Model niemand geringeren als ihren Mann, den Sänger John Legend - beim Serieschauen: "Sie wollen uns nicht 'Game of Thrones' schauen lassen, weil wir zu viel reden", twitterte Teigen.

Legend, 40, fand offenbar eine so einfache wie wirksame Lösung für das Rede-Problem: "Die Jungs haben uns ausgesperrt", schrieb seine 33-jährige Frau. Dazu postete sie ein Video, in dem sie an der Tür zum Heimkino der Familie herumschraubt. Ein paar Sekunden später läuft sie in den dunklen Raum, in dem Legend mit Freunden die Serie guckt.

Zutritt verboten Chrissy Teigen und John Legend sind ein Herz und eine Seele - außer im Fall von "Game of Thrones". Wenn die Serie läuft, will der Sänger offenbar seine Ruhe haben. So stellte es das Model zumindest auf Twitter dar: "Die Jungs haben uns ausgesperrt", schrieb Teigen. "Sie wollen uns nicht Game of Thrones schauen lassen, weil wir zu viel reden." Dazu stellte die 33-Jährige ein Video. In diesem schraubt sie an der Tür zum Heimkino der Familie herum. Wenige Sekunden später stürmt sie den abgedunkelten Raum, in dem Legend und seine Freunde die Serie ansehen. Während Legend gerne "Game of Thrones" schaut, hat seine Ehefrau andere Lieblingsserien. Teigen sehe sich sehr gern "Homeland" und "The Handmaid's Tale" an, schrieb sie auf Twitter. Auch wenn ihr Ehemann und sie anscheinend nicht den gleichen Seriengeschmack haben, so teilen sie sich doch etwas anderes. Die beiden ließen sich ein Partner-Tattoo stechen. Dieses besteht aus den Namen ihrer Kinder und dem Namen des jeweils anderen. John Legend und Chrissy Teigen sind seit 2013 verheiratet. Sie haben zwei Kinder.

Teigen zeigte in einem weiteren Video, was sie so sagt, wenn "Game of Thrones" läuft. Ein Beispiel: "Was ist das Problem mit John Snow?", sagte sie unter Buhrufen.