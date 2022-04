Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Schauspielerin und der Rapper (»Bloody Valentine«) hatten sich 2020 am Filmset von »Midnight in the Switchgrass« in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green, 48, getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren.

Der 32 Jahre alte Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter.