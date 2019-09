Jungs tragen blaue Pullover, Mädchen lieben rote Kleidchen? Mag sein, dass viele Erwachsene davon ausgehen - das heißt aber noch lange nicht, dass auch alle Kinder das so sehen.

Das zeigt zum Beispiel die Geschichte des ältesten Sohnes von Megan Fox. "Manchmal verkleidet er sich, und manchmal mag er es, Kleider zu tragen", sagte die 33-Jährige in der CBS-Sendung "The Talk" über Noah. Der Sechsjährige gehe häufig in schrillen Farben und ungewöhnlichen Outfits zur Schule - er interessiere sich eben für Mode.

Die Reaktionen seien jedoch nicht immer positiv, dabei besuche der Junge eine sehr liberale Schule in Kalifornien. Trotzdem gibt es Fox zufolge Mitschüler, die Noahs Auftritte abschätzig kommentierten: "Jungs tragen keine Kleider", würden sie sagen, oder: "Jungs tragen nichts Pinkes."

Wie geht Noah damit um?

Neulich ging der Junge laut Fox mal wieder in einem schrillen Kostüm zur Schule: "Wie war es? Hat einer deiner Freunde etwas gesagt?", habe sie ihn später gefragt. Seine Antwort lautete demnach: "Als ich reinkam, haben mich alle Jungs ausgelacht, aber das ist mir egal, ich mag Kleider einfach zu sehr."

Sie bemühe sich darum, Noah in dieser Haltung zu bestärken, sagte Fox: "Ich versuche ihm beizubringen, selbstbewusst zu sein - ganz egal, was irgendjemand sagt."

Fox und Brian Austin Green haben gemeinsam drei Kinder - den sechsjährigen Noah, den fünfjährigen Bodhi sowie Journey, drei Jahre alt. Ehemann Green hatte erst kürzlich verraten, dass er ursprünglich gar keine Beziehung mit der Schauspielerin gewollt habe: "Ich hatte gerade erst eine Beziehung beendet und war nicht auf der Suche", sagte der 46-jährige in einem Interview.

"Dann werde ich eben andere Männer treffen"

Green traf die damals 18-jährige Fox bei Dreharbeiten zu der Fernsehserie "Hope & Faith". "Ich habe sie immer wieder abgewiesen und meinte 'Ich will keine Beziehung'", sagte er. Erst als Fox gesagt haben soll "In Ordnung, dann werde ich eben andere Männer treffen", sei sich Green seiner Gefühle für seine heutige Ehefrau bewusst geworden.

Die beiden Schauspieler verlobten sich 2008, trennten sich 2009, dann folgte 2010 eine erneute Verlobung. 2015, da hatten sie bereits zwei Söhne, reichte Fox die Scheidung ein. Im Jahr darauf gab sie die Schwangerschaft mit Baby Nummer drei bekannt - seitdem ruht das Scheidungsverfahren, die beiden scheinen sich wieder zusammengerauft zu haben.

Green wurde berühmt als David Silver in "Beverly Hills, 90210", die heute 33-jährige Fox durch ihre Rolle in den ersten beiden "Transformers"-Filmen.