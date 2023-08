Der Fall hatte in sozialen Medien für viel Aufsehen gesorgt. Nun ist das Verfahren um die Schüsse auf US-Rapperin Megan Thee Stallion (»Body«) beendet. Der kanadische Rapper Tory Lanez (»Say It«) muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Kalifornien verurteilte ihn am Dienstag. Lanez, mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson, hatte im Juli 2020 in Hollywood auf die Musikerin geschossen.