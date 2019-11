Die Journalisten britischer Boulevardmedien und Herzogin Meghan werden ganz bestimmt keine Freunde mehr. Seit die 38-Jährige publik gemacht hatte, unter den Nachstellungen aufdringlicher Reporter sehr zu leiden, ist die Rolle der sogenannten Yellow Press ein Dauerthema in Großbritannien.

Nun erhält die Herzogin auch Schützenhilfe von einer prominenten Landsfrau: Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sprach Meghan ihre Unterstützung zu. Dem Radiosender BBC Radio 5 Live sagte Clinton: "Ich möchte sie umarmen und ihr sagen: 'Halte durch und lass dich von den bösen Typen nicht fertigmachen.'"

Clinton kritisierte die Medien für deren rassistische Berichterstattung über Meghan, die auch afroamerikanische Wurzeln hat. Was einige Medien verbreiten dürften, sei falsch und zerreiße ihr das Herz, sagte die 72-Jährige. Meghan, die mit Prinz Harry verheiratet ist, sei eine zauberhafte junge Frau: "Sie verliebt sich, er verliebt sich in sie. Jeder sollte das feiern, weil es eine klare Liebesgeschichte ist."

Ende Oktober hatten sich 72 weibliche Abgeordnete über Parteigrenzen hinweg zusammengetan und den Umgang britischer Medien mit der Herzogin von Sussex scharf kritisiert. In einem offenen Brief bekundeten die Politikerinnen ihre Solidarität und verurteilten die "oft geschmacklose und irreführende" Berichterstattung einiger Medien.

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Agency People Image Meghan und ihr Diana-Moment Im Goldfischglas der Monarchie

Ein solches Verhalten "darf nicht unangefochten bleiben", heißt es in dem Schreiben. Die Politikerinnen lobten Herzogin Meghan dafür, dass sie "Stellung bezieht" - und kündigen an, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Medien das Recht der Herzogin auf Privatsphäre respektieren. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von Politikerinnen der Labour-Partei, der Konservativen und Liberalen.

Wenige Wochen zuvor war bekannt geworden, dass die Herzogin juristisch gegen die Zeitung "Mail on Sunday" vorgeht. Prinz Harry klagt zudem gegen zwei britische Verlage, weil deren Zeitungen illegalerweise Mailbox-Nachrichten von ihm abgehört haben sollen. In einer TV-Dokumentation zeigte sich das Paar jüngst erschüttert über die Praktiken einer übergriffigen Boulevardpresse.