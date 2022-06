Beobachter sehen in der Zurückhaltung des Palasts auch ein weiteres Friedensangebot der Royal Family gegenüber Meghan und Prinz Harry. Das Paar hatte sich im April 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und lebt nun mit den beiden kleinen Kindern in Kalifornien. Anfang Juni kamen Harry und Meghan mit ihren Kindern zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. erstmals wieder zu Besuch in die alte Heimat.