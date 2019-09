Bevor Meghan Markle Herzogin von Sussex wurde und ihr Leben als britischer Royal begann, spielte sie in der US-amerikanischen Anwaltsserie "Suits" eine Rechtsanwaltsgehilfin. Ihr Schauspielkollege Patrick J. Adams postete jetzt auf Instagram unbekannte Fotos und erinnert sich an die gemeinsame Zeit am Filmset in Toronto. Der Grund für die Nostalgie: "Suits" endet nach neun Staffeln und insgesamt 134 Episoden.

"Diese Woche geht die letzte Folge von 'Suits' auf Sendung und eine fast zehnjährige Reise, die wir alle zusammen erlebt haben, endet", schreibt Adams auf Instagram unter einem Foto von sich im Anzug. Er spielte die Hauptrolle in der Fernsehserie "Suits", den Anwalt Mike Ross.

Star der Bilderreihen auf Instagram ist jedoch Herzogin Meghan. Auf mehreren Fotos ist sie in einem hochgeschnittenen Bleistiftrock, Bluse und Pumps zu sehen - Kleidung, die typisch für ihre Serienrolle ist. Herzogin Meghan spielte sieben Jahre lang die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane.

Rachel Zane und Mike Ross führen in "Suits" eine Beziehung und verloben sich sogar in der vierten Staffel. Im echten Leben sind Adams und Herzogin Meghan gute Freunde. Der Schauspieler kam sogar zur königlichen Hochzeit im Mai 2018 in London.

Adams hat die Serie, wie Herzogin Meghan, nach der siebten Staffel verlassen, kehrte jedoch für eine Episode der finalen Staffel als Mike Ross ans Set zurück. Herzogin Meghan beendete im Oktober 2018 ihre Schauspielkarriere, um sich ihren Aufgaben als Mitglied der britischen Königsfamilie zu widmen.

Am 25. September läuft die zehnte Episode der neunten Staffel - und damit die letzte "Suits"-Folge überhaupt - in den USA im Fernsehen.