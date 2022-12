In der vergangene Woche veröffentlichten Kolumne hatte Clarkson, der als Moderator der Autoshow »Top Gear« weltweite Berühmtheit erlangt hatte, über Meghan geschrieben: »Nachts kann ich nicht schlafen, liege da, knirsche mit den Zähnen und träume von dem Tag, an dem sie nackt durch die Straßen jeder Stadt in Großbritannien gehen muss, während die Menge ›Schande!‹ ruft und sie mit Exkrementen bewirft.«