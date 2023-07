»Vielen Dank an all die unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern, die sich so toll um uns gekümmert haben«, schrieb die US-Amerikanerin weiter. Die Geburt per Kaiserschnitt sei erfolgreich verlaufen. Mehrere Prominente wie Paris Hilton sowie die Schauspielerinnen Ashley Benson und Gina Rodriguez gratulierten via Social Media.