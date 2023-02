In einem Gerichtsstreit mit ihrer Halbschwester Samantha Markle wegen Verleumdung dürfen Herzogin Meghan sowie ihr Mann Prinz Harry von der US-Justiz befragt werden. Eine Richterin in Florida habe einen Einwand von Meghan, 41, abgewiesen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtsdokumente.