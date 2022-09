Hintergrund ist ein Vorfall in Leipzig am 17. September. Ein Video zeigt, dass mehrere Fans bei einem Auftritt Müllers »Sieg Heil« riefen. Die Sängerin hörte sich das Gebrüll kurz an und reagierte darauf mit dem Ausruf »Zickezacke, zickezacke, zickezacke«. Die Besucherinnen und Besucher antworteten »heil, heil, heil«.