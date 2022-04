Bei der Berlinale hat sie den wichtigsten Schauspielpreis gewonnen – nun ist im Leben von Meltem Kaptan offenbar einiges los. »Das ist immer noch ein ›beklopptes‹ Gefühl«, sagte sie der »Berliner Morgenpost«. »Das Bärchen hat auch schon seinen Platz gefunden neben der Siebzigerjahre-Retrolampe. Da guckt es mich jeden Abend an. Und seither passiert so viel! Es kommt ganz viel Post aus allen möglichen Ländern, sogar aus Hollywood .«

Im neuen Film von Regisseur Andreas Dresen (»Gundermann«) ist sie in der Hauptrolle zu sehen. Kaptan spielt die Mutter des früheren Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz . Der Film erzählt, wie sie versucht, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush« kommt Ende April ins Kino.

Sie seien gerade auf dem Filmfestival in Istanbul gewesen, wo der Film sogar als Eröffnungsbeitrag gezeigt wurde. »Es ist schön zu sehen, dass der Film auch woanders funktioniert«, sagte Kaptan, die in Deutschland bisher vor allem als Comedienne aufgetreten ist (»Ladies Night«). Sie liebe Entertainment, habe aber auch andere Facetten. »Die kamen zu kurz. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt zeigen kann.« Es kämen jetzt viele Anfragen und sie lese viele Drehbücher.

Berlinale-Preis für Kölner Entertainerin: Meltem Kaptan gewinnt Silbernen Bären für Rolle in Guantánamo-Drama

Als Comedienne habe sie auch Integrationsdebatten und Erfahrungen mit postmigrantischer Identität thematisiert – ob ihr neuer Film gar nicht so weit weg von ihrer Comedy sei? »Ich sehe mich als moderne, aufgeklärte, deutsche Frau mit türkischem Migrationshintergrund, und so schaue ich auch auf die Welt«, sagte Kaptan.

Für sie sei es aber wichtig, dass sie die Freiheit habe, selbst zu bestimmen, worüber sie spreche. »Mich bewegen auch andere Dinge in der Gesellschaft. Aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen der Ethno-Rucksack drückt, den ich mit mir rumtrage«, sagte sie in dem Interview. »Schade war es nur immer dann, wenn man von mir erwartet hat, dass ich auf der Bühne die Türkin bin. Das kam früher oft vor. Da rauszukommen, musste ich mir sehr erkämpfen.«