Kaviar, Champagner oder Goldsteak: Wenn es um die Geschmäcker von Hollywoodstars geht, denkt der Otto Normalverbraucher oft an das Edelste vom Edlen. Doch Meryl Streep kann man offenbar mit einem viel profaneren Snack glücklich machen. Das zumindest legt eine Geschichte nah, die Schauspielerin Florence Pugh in der Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" über gemeinsame Dreharbeiten erzählt hat.

Für den Film "Little Women" hätten die beiden Frauen eine Szene in einem Park gedreht. Sie hätten "gewaltige Reifröcke" getragen und darauf gewartet, dass die Dreharbeiten endlich weitergingen. In dieser Situation bekam Streep offenbar Appetit: "Ich erinnere mich, dass es kalt war und sie sagte: 'Ich würde einfach für ein paar Pommes frites töten'", sagte Pugh.

Dieser Wunsch wurde Streep ihrer Schauspielkollegin zufolge quasi umgehend erfüllt: Innerhalb von zehn Minuten habe ein Produktionsassistent der 70-Jährigen - vollkommen außer Atem - eine Tüte Pommes gebracht.

Die Zusammenarbeit mit der Oscargewinnerin Streep war offenbar auch für ihre jüngere Kollegin etwas besonderes: "Ich würde nicht sagen, dass ich Angst vor ihr hatte", sagte die 23-Jährige. "Aber sie ist eine legendäre Frau." Sie habe während des Drehs Streeps Gesicht angestarrt, wenn sie eigentlich schauspielern sollte.

In dem Historiendrama "Little Women" spielt Pugh eine von vier Schwestern, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA aufwachsen. Streep übernimmt die Rolle ihrer Tante.