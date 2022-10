Mevlüde Genç sei »Hass und Gewalt mit Vergebung und Liebe entgegengetreten«, sagte Landtagspräsident André Kuper (CDU). Die Größe, mit der sie Schmerz und Trauer in Vergebung gewandelt habe, bleibe – auch über ihren Tod hinaus. Er kündigte an, dass der Landtag Genç am Mittwoch mit einer Schweigeminute gedenken werde.

Auch die NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) gedachte Genç: »Zeit ihres Lebens hat Mevlüde Genç zu Toleranz und einem friedlichen Miteinander zwischen den Kulturen aufgerufen. Dafür gebührt ihr mein Dank und der unserer gesamten Gesellschaft.«