Die Mexikanerin Elena Reygadas ist auf der Rangliste »50 Best« als beste Köchin des Jahres 2023 ausgezeichnet worden. Damit geht der Spitzenplatz zum dritten Mal in Folge an eine Lateinamerikanerin.

Reygadas ist die Küchenchefin und Inhaberin des Restaurants »Rosetta« in Mexiko-Stadt, »Es ist eine Ehre, die diesjährige Auszeichnung an Elena Reygadas zu überreichen – eine Köchin, die den Weg für zukünftige Generationen von weiblichen Führungskräften in Mexiko und darüber hinaus ebnet«, heißt es in der Laudatio von »50 Best«. »Mit ihrem Einsatz für traditionelle Gerichte und die einheimische Biodiversität fördert Frau Reygadas die Zukunft der mexikanischen Gastronomie.«