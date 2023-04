Die Welt lernte ihn bei den »Zurück in die Zukunft«-Filmen als Kinostar kennen, später als Gesicht des Kampfes gegen die Parkinsonkrankheit: Michael J. Fox hat sich in einem Fernsehinterview zu seiner Erkrankung geäußert. »Es wird immer härter, jeden Tag wird es härter«, sagte der in den Achtzigerjahren bekannt gewordene Schauspieler dem Sender CBS.