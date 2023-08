Sean Tuohy erhebt Vorwürfe gegen Oher. Sein ehemaliger Pflegesohn soll versucht haben, 15 Millionen Dollar zu erpressen. Sollten sie ihm diese nicht zahlen, habe er damit gedroht, eine »negative Geschichte in der Presse« zu platzieren. Der Versuch von Oher, so an Geld zu kommen, sei nicht neu, heißt es in dem Schreiben. Bisher hätten Anwälte immer aufgehört, Oher zu vertreten, sobald sie die Beweislage verstanden hätten. Die eingereichte Klage Ohers sei ein »zynischer Versuch, inmitten seiner neuesten Lesereise Aufmerksamkeit zu erregen«. Michael Ohers drittes Buch ist am 8. August erschienen.