Während Tochter Gina im Reining – einer Disziplin des Westernreitens – Sportkarriere macht, schaffte Sohn Mick den Aufstieg in die Formel 1. Nach zwei Jahren als Stammpilot für den amerikanischen Rennstall Haas wird er in diesem Jahr allerdings nur Ersatzmann sein – immerhin beim ehemaligen Branchenführer Mercedes. Bei den Silberpfeilen hatte Michael Schumacher für drei Jahre, von 2010 bis einschließlich 2012, noch mal ein Comeback in der Formel 1 gehabt.

»Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt auf eine andere Art und Weise verstehen würden – einfach, weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache. Und dass wir viel mehr zu bequatschen hätten«, hatte Mick Schumacher in der Dokumentation »Schumacher« gesagt, die seit 2021 beim Streamingdienst Netflix läuft.