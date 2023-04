Am 30. März ist die gemeinsame Tochter Aurora, 26, erstmals Mutter geworden. Hunziker zeigte sich glücklich. Aurora machte damals auf Instagram die Geburt bekannt. Sie teilt auch nach der Geburt regelmäßig Bilder aus dem Alltag der jungen Familie in den sozialen Medien. Auch die Oma lässt andere an ihrer Begeisterung über das Baby teilhaben.

Neben den Geburten ihrer Töchter »war heute der schönste Tag meines Lebens«, schrieb Hunziker damals nach der freudigen Nachricht der Geburt auf Instagram. »Willkommen Cesare.« Nach eigenen Angaben durfte sie sogar bei der Geburt ihres Enkels dabei sein.