»Lasst mich meine Haare glätten«, sagte Obama. »Lasst uns die Gesundheitsreform verabschieden.« Sie erinnerte sich an die mediale Aufregung, als Präsident Obama 2014 einen beigen Anzug trug: »Die große Empörung, der Skandal der Obama-Regierung.«

Laut der ersten schwarzen Präsidentengattin seien Frisuren eine weitere Hürde für Afroamerikanerinnen am Arbeitsplatz. Natürliche Frisuren könnten als weniger professionell kritisiert werden, auch wenn es möglicherweise einfacher sei, die Haare so zu tragen. »Wir müssen uns darüber Gedanken machen, die ganze Sache mit, ›trägst du deine Haare natürlich?‹«, so Obama. »Das ist die afroamerikanische Erfahrung«.