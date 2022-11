Manchmal reichen der 58-Jährigen aber offenbar auch ganz einfach Dinge – unter anderem TV-Sendungen, die ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, als »anspruchsloses Fernsehen« bezeichne: »Egal was, ich schaue es.« Sie liebe beispielsweise »Home & Garten TV«, Dating-Shows wie »Married at First Sight« und Kochsendungen. »Fernsehen ist für mich eine Flucht.« Auf der anderen Seite sei sie aber eine »gut informierte Bürgerin«, die Zeitung lese und Briefings bekomme. »Ich sitze jeden Abend mit Barack Obama zusammen. Ich weiß, was in der Welt vor sich geht.«