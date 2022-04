Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der Werdegang ihrer beiden Töchter seit dem Auszug aus dem Elternhaus erfüllt die Buchautorin und ehemalige First Lady mit Stolz. »Sasha ist auf dem College, und sie machen es gut. Sie sind einfach tolle junge Frauen.« Bei der Erziehung habe sie sich an ihre eigene Mutter gehalten, sagte Obama. Diese habe ihr gesagt, sie erziehe keine Babys, sondern echte Menschen, die sich in der Welt behaupten müssen. Dies habe sie sich für Sasha und Malia gemerkt.