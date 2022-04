Kriege prägen ganze Generationen. Über diese Erfahrung hat nun auch Mick Jagger , Bandleader der Rolling Stones, gesprochen: »Unsere Eltern haben früher am Esstisch permanent vom Krieg erzählt, das war das beherrschende Thema meiner Kindheit und Jugend«, sagte der 78-jährige Brite der Wochenzeitung »Die Zeit« . Er sei dadurch »indirekt, aber nachhaltig« geprägt worden.

Er habe es nicht für möglich gehalten, dass so etwas in seiner Lebenszeit je wieder passieren könnte. Dann begann Russland Ende Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine .

»Wir haben über unsere Eltern unser Leben lang vermittelt bekommen, was Kriege für ein Leid auslösen. Nun haben wir einen direkt vor der eigenen Haustür. Aktuell ist es natürlich vor allem ein totaler Horror für die Menschen in der Ukraine, das macht einen fertig«, so Jagger. Niemand habe etwas von diesem Krieg, er sei »vollkommen sinnlos«.