Anfang des Jahres wurde bekannt: Mickie Krause ist nach einer Blasenkrebsdiagnose operiert worden. Nun hat der Partysänger seine Fans in einem Video auf seinem Instagram-Account über seinen aktuellen Gesundheitszustand informiert. Er sei für eine Kontrolluntersuchung in Berlin gewesen, sagte der 52-Jährige. Bei einer Endoskopie sei kein Tumor mehr festgestellt worden. »Das heißt also: Ich bin tumorfrei, ich bin gesund und munter.«