Ukrainischer Schüler in Hessen »Ich will mein ganzes Leben in Deutschland bleiben«

Eine Unterrichtsstunde an der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach am Taunus. Seit fast einem Jahr besucht Ostap Khaliuk hier den Unterricht. Bis dahin wohnte der 14-Jährige in Kiew. Am 6. März, knapp zwei Wochen nach Kriegsbeginn, verließen Ostap und seine Mutter die ukrainische Hauptstadt.

Ostap Khaliuk, Schüler:

»Zuerst hat meine Mutter gesagt, dass wir in Kiew bleiben werden, aber nach vier Tagen war die Situation schon sehr schlecht, und meine Mutter beschloss, den Zug zu nehmen. Wir wussten nicht genau, wohin der Zug fährt, aber wir wussten, dass er nach Westen fährt.«

Maryna Khaliuk, Ostaps Mutter:

»Am Anfang wussten wir nicht mal, wo wir hingehen sollten – Hauptsache zum Zug und raus aus Kiew. Es war wie der Weg nach nirgendwo, wir wussten nicht wohin.«

Über Polen und die Slowakei kamen sie am 13. März in der Kleinstadt nahe Frankfurt am Main an. Ostap kam in eine Intensivklasse, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern.

Mittlerweile finden seine Stunden komplett auf Deutsch statt, er nimmt parallel auch schon am Regelunterricht teil.

Roland Glotzbach, Lehrer:

»Er ist sehr lernwillig, total begeistert für alles, was man macht. Und ich sehe ihn, dass er hier auch die Möglichkeit hat, wenn er hier bleiben sollte in Deutschland erstmal, einen guten Schulabschluss mindestens auf dem Realschulniveau zu kriegen, wenn nicht sogar auf Gymnasialniveau. Also, die Integration auf dem Arbeitsmarkt ist bei Ostap sehr gut gegeben. Allgemein auch bei den Kindern, die jetzt hierher gekommen sind, sind die eigentlich schon so weit, dass man sagen kann, die werden eine Bereicherung für den deutschen Arbeitsmarkt.«

Mittlerweile möchte Ostaps Mutter deshalb auch nicht mehr in die Ukraine zurückkehren.

Maryna, Ostaps Mutter:

»Man liest die Nachrichten und sieht, dass sich die Situation nicht verbessert. Man beginnt die besseren Dinge um uns herum in Deutschland wahrzunehmen. Hier bemerkte ich, dass Ostap in die Schule gehen kann, und das macht er gut. Er hat eine Menge Freunde. Er hat viele Möglichkeiten, nicht nur zum Lernen, sondern auch für das soziale Leben. Darum hatte ich das Gefühl, hier bleiben zu können und zu wollen. Der Grund ist mein Sohn.«

Sie selbst nimmt Sprachkurse und will anschließend in ihrem Beruf als Grafikdesignerin zurückkehren – falls ihre Qualifikation aus der Ukraine anerkannt wird.

Und Ostap? Der hat jetzt schon sehr genaue Vorstellungen, wie seine nächsten Jahre in Deutschland aussehen sollen – an ehrgeizigen Zielen mangelt es ihm jedenfalls nicht.

Ostap Khaliuk, Schüler:

»Ich plane für meine Zukunft, das Abitur zu machen und in die Universität in Deutschland zu gehen und als Programmierer oder KI-Ingenieur zu arbeiten. Ich bin schon an Deutschland gewöhnt, es ist so wie eine zweite Heimat jetzt bei mir, und ich will in Deutschland mein ganzes Leben bleiben.«