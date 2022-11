»Er ist sicherlich diskret, aber seine schiere Präsenz macht diese Serie zu einem absoluten Muss«, zitierte die Boulevardzeitung »Sun« eine Quelle beim übertragenden Fernsehsender ITV. In seinem Podcast plaudert Tindall ab und an, wenn auch nicht aufsehenerheischend aus dem Nähkästchen. Nun bezeichnete er sich vor Beginn von »I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!« mit durchschnittlich zwölf Millionen Zuschauern als »offenes Buch«.