Der frühere Schwergewichtschampion Mike Tyson kommt nach einer Handgreiflichkeit in einem Flugzeug um eine Anklage herum. Ein Staatsanwalt im US-Bundesstaat Kalifornien teilte am Dienstag mit, dass aufgrund der »Umstände um die Konfrontation herum« und auf Bitten beider Beteiligter keine weiteren Schritte eingeleitet würden.

Der für seine harten Schläge berüchtigte Tyson gilt als einer der besten Schwergewichtsboxer der Geschichte. Die Box-Legende hat jedoch schon länger den Ruf, sich nicht unter Kontrolle zu haben. Vor 25 Jahren biss er in einem Schwergewichtsboxkampf seinem Kontrahenten Evander Holyfield ein Stück vom Ohr ab.

Tyson geriet zudem bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er Anfang der 1990er-Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen zu mehreren Jahren Haft verurteilt.