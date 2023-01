Fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld Frau verklagt Tyson nach mutmaßlicher Vergewaltigung in den Neunzigern

Sie habe den Boxer Anfang der Neunzigerjahre in einem New Yorker Klub namens »Septembers« getroffen, heißt es in einer eidesstattlichen Erklärung der namentlich nicht genannten Frau. Man habe an dem Abend gemeinsam mit einer ihrer Freundinnen und Tysons Fahrer gefeiert.

Tatort: Limousine

»Tyson berichtete uns von einer Party und lud uns ein mitzukommen«, so die Frau. Als sie zu dem Sportler in die Limousine gestiegen sei, habe dieser sie angefasst und bedrängt. »Ich sagte ihm mehrere Male Nein und bat ihn aufzuhören, aber er griff mich weiter an. Dann zog er meine Hosen herunter und vergewaltigte mich brutal.«