Mike Tyson hat anscheinend in einem Flugzeug einen Passagier verprügelt. Ein Sprecher der Box-Legende bestätigte einen Konflikt in der Maschine: »Leider hatte Herr Tyson auf einem Flug einen Zwischenfall mit einem aggressiven Passagier, der anfing, ihn zu belästigen und eine Wasserflasche auf ihn warf, während er auf seinem Sitz saß.«

Der Vorfall ereignete sich laut »TMZ«, als Tyson von San Francisco aus nach Florida fliegen wollte. Der Boxer verließ die Maschine demnach noch vor dem Start. Die Polizei in San Francisco bestätigte eine »körperliche Auseinandersetzung« an Bord eines Flugzeuges. Zwei Personen seien kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, hieß es.