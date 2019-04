Er war einer der wenigen, der die Hochzeit von Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Dezember auf Fotos festhalten durfte: Chris Hemsworth, der Bruder des Bräutigams, fotografierte die Momente, in denen sich die Sängerin und der Schauspieler das Jawort gaben. Doch wie er jetzt in der britischen Sendung "This Morning" verriet, ging dabei etwas schief.

Da alle Details zur Feier geheim bleiben sollten, wurden demnach die meisten Gäste gebeten, keine Fotos zu machen. Chris Hemsworth, ebenfalls Schauspieler, durfte aber mit einer alten Kamera fotografieren.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen habe es aber eine Panne bei dem Geschäft gegeben, das die Fotos entwickeln sollte. Angestellte hätten die Bilder versehentlich an eine Fremde verschickt.

Die 21-jährige Empfängerin der Bilder habe auf Instagram jedoch nicht die Fotos der Hochzeit gepostet, sondern nur den Hinweis, dass sie die Bilder von der Hochzeit versehentlich erhalten habe. Chris Hemsworth sagte dem Sender, er habe daraufhin ihre Nummer bekommen und sie kontaktiert.

"Sie hätte nicht freundlicher sein können", sagte Hemsworth. Sie habe gesagt, er solle sich keine Sorgen machen, die Fotos wären sicher. "Das war eine große Erleichterung. Es hätte auch anders ausgehen können."