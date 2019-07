Klatsch und Knatsch Menschenskinder!

Der Verzicht der Woche...

Für die Umwelt lieber keine Kinder Um die Erde zu schonen würde Miley Cyrus offenbar auf Kinder verzichten. Das sagte die US-Sängerin und Schauspielerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Elle". Die Belastung der Umwelt durch den Verbrauch der Ressourcen empfindet sie demnach zu massiv. Wie viele ihrer Generation sei sie der Meinung, dass sie sich nicht vermehren wolle, weil sie die Erde dem nicht standhalten könne. "Uns wird ein ausgezehrter Planet überlassen und ich weigere mich, diesen an mein Kind weiterzugeben", sagte die 26-Jährige. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Miley Cyrus den Schauspieler Liam Hemsworth geheiratet. Auch ihr Mann sprach in einem Interview bereits darüber, ob Nachwuchs geplant sei. In einem Interview mit "GQ" sagte er dazu, dass er sich durchaus vorstellen könne, eines Tages eine Familie zu gründen. Auf die Nachfrage, wie viele Kinder er sich denn wünschen würde, sagte er – wohl nicht ganz ernst gemeint: "10, 15, vielleicht 20?"

Den Kindergeburtstag der Woche...

Teure Party US-Rapperin Cardi B schmeißt für ihre Tochter Kulture zum ersten Geburtstag eine Party - für insgesamt 400.000 US-Dollar. Das berichtete das Portal "E!News" unter Verweis auf ein Instagram-Video der Sängerin. "Ja, ich habe mehr als 400.000 Dollar ausgegeben. Es ist ihre erste Geburtstagsparty, also!" Cardi B erregt mit ihren Kleidern oft Aufsehen - so erschien sie im Mai zur Met-Gala in einem roten Kleid inklusive Kopfschmuck und einer Schleppe, für die sie mehrere Helfer brauchte. Im Februar gewann Cardi B als erste Frau den Grammy für das beste Rap-Album. Auch zu diesem Anlass trug sie ein auffälliges Outfit. Doch offenbar sind Cardi B nicht nur ihre eigene Kleidung und Accessoires wichtig. Ihrer kleinen Tochter Kulture Kiari kaufte sie jetzt Schmuck im Wert von 80.000 Dollar - schrieb die Künstlerin zumindest auf Instagram. Wenn sie selbst so viel Schmuck trage, müsse ihre Tochter das auch, schrieb Cardi B. Möglichen Kritikern griff sie gleich vor: "Ja, ich protze, weil ich mir den Arsch aufreiße, um das tun zu können."

Den Verhörer der Woche...

"Der Arme" Till Lindemann hat den Sohn eines berühmten Paares nicht erkannt: Sean Lennon (rechts). So erzählte es zumindest der Keyboarder von Rammstein, Christian Lorenz, auch bekannt als "Flake". Sean Lennon bei einem Konzert in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia im April: Seine Mutter ist Yoko Ono, sein Vater John Lennon. Sean Lennon sei bei Rammstein rausgeflogen, erzählte Christian Lorenz, Keyboarder von Rammstein. Das Bild zeigt ihn mit Pandamaske vor Lindemann auf der Bühne im Jahr 2013. "Till hat erzählt: 'Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein, und da frage ich ihn, wer er ist und was er will, und da sagt er, er ist John Lennon. Da sag ich: Verarschen kann ich mich allein'". Dann habe Lindemann Lennon rausgeworfen. Das Bild zeigt Lindemann mit Podcasterin Leila Lowfire beim Echo in Berlin 2017.

Die Trennung der Woche...

"Auf unvergessliche Weise glücklich gewesen" Eros Ramazzotti und seine Frau Marica Pellegrinelli haben sich getrennt. In einem Statement bestätigte der Sänger das Ehe-Aus der beiden. "Es waren zehn wunderbare Jahre, gemeinsam haben wir eine tolle Familie gegründet und waren auf unvergessliche Weise glücklich", teilte er mit. Lächelndes Paar im Juni 2014: Ramazzotti und seine Frau waren zehn Jahre liiert, fünf davon verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Der Respekt und die gegenseitige Wertschätzung des Paares füreinander seien geblieben und würden weiter bestehen, teilte der Sänger mit. Für den Sänger scheitert damit die zweite Ehe: Zuvor war er mit der Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet. Mit Hunziker hat Ramazzotti eine Tochter. 2009 reichten beide die Scheidung ein, dabei hatten sie sich schon 2002 getrennt. Auftritt an der Seite von Anastacia: Eros Ramazzotti ist einer der bekanntesten Musiker Italiens.

Den Einblick der Woche...

Verbotene Sätze Michelle Obama war acht Jahre lang die First Lady der USA. In dieser Zeit durfte sie offenkundig nicht alles sagen, was sie vielleicht gerne öffentlich gesagt hätte. Das ist vorbei - und Moderator Jimmy Kimmel animierte sie in seiner TV-Sendung nun dazu, endlich all das zu sagen, was sie sich als First Lady verkneifen musste. Zum Beispiel dieses hier: "Wir haben in den vergangenen acht Jahren im Weißen Haus das Netflix-Passwort von Laura Bush benutzt." Ob diese Aussage stimmt, ist fraglich, die 54-Jährige lachte lediglich und sagte: "Laura, es tut mir leid, schick mir die Rechnung." Zwischen 2009 und 2017 war Michelle Obama als Ehefrau des damaligen US-Präsidenten Barak Obama die First Lady der Vereinigten Staaten. Nun erscheinen ihre Memoiren. In "Becoming" schreibt sie offen über Rassismus, Eheprobleme und ihre Zeit im Weißen Haus. In der kommenden Woche wird das Buch in den USA veröffentlicht. Erste Auszüge wurden bereits jetzt bekannt. 2009 wurde Barack Obama als erster Schwarzer zum Präsidenten der USA gewählt. Bei seiner Amtseinführung stand Michelle Obama ihm zur Seite. Acht Jahre lang prägten sie gemeinsam das Bild der Vereinigten Staaten in der Welt. Michelle Obama stammt aus dem Süden von Chicago und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. 1992 heiratete sie Barack Obama. Bis heute ist das Paar eng mit der Stadt Chicago verbunden. Barack Obama legte dort auch den Grundstein für seine spätere politische Karriere. Hier sind die Obamas gemeinsam mit ihrer älteren Tochter Malia auf einer Wahlveranstaltung im März 2000 zu sehen. 2007 galt der damalige Senator Barack Obama bereits als Hoffnungsträger der Demokraten im Kampf um die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. An seiner Seite war stets Michelle Obama. Das Paar scheute sich dabei nie, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Iowa tanzen die beiden gemeinsam vor dem begeisterten Publikum. In der Öffentlichkeit zeigen sich die Obamas bis heute harmonisch. In ihren Memoiren berichtet Michelle Obama allerdings auch über Eheprobleme. Ein paar Mal habe das Paar sich Hilfe bei einem Eheberater gesucht, heißt es in "Becoming". Michelle Obama ist bekannt für ihre warme Art. Statt eines Handschlags verteilt sie auch gern Umarmungen. Bei einem Besuch im Buckingham Palast legte sie beherzt den Arm um Königin Elisabeth - ein Fauxpas, denn eigentlich ist es nicht gestattet, die Queen zu berühren. Bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel sind die Benimmregeln weniger kompliziert als im britischen Königshaus. 2010 begrüßten die Obamas Merkel und ihren Ehemann Joachim Sauer in Washington. Familienfoto: Gemeinsam mit ihren Töchtern Malia (links) und Sasha posieren die Obamas 2015 vorm Weißen Haus. Emotionaler Moment: Nach acht Jahren muss Barack Obama den Posten als US-Präsident räumen. Während seiner Abschiedsrede stecken Michelle Obama und Tochter Malia die Köpfe zusammen. Zuvor hatte Michelle Obama die US-Demokratin Hillary Clinton im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt. Eine eigene Karriere in der Politik schließt Obama allerdings aus. Für den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump hat sie jedoch wenig übrig. In ihren Memoiren rechnet sie mit Trump ab. Obama beschreibt darin etwa, wie sie in der Wahlnacht 2016 - als klar war, dass Trump ihrem Ehemann ins Oval Office folgen würde - "unter Schock" stand und versucht habe, "alles auszublenden". Bei seiner Vereidigung Anfang 2017 waren die Obamas dann trotzdem dabei. Schon zuvor hatte Obama ihre Nachfolgerin Melania Trump zum Tee eingeladen. Die beiden Frauen trafen sich im November 2016 parallel zur Begegnung des damaligen Präsidenten Barack Obama mit seinem Nachfolger Donald Trump im Weißen Haus. Obama hatte Trump eingeladen, um nach eigenen Angaben ein Zeichen für eine friedliche Übergabe der Macht zu setzen. Anschließend zog sich das Paar eine Weile zurück und machte nach acht Jahren im Weißen Haus erst einmal Urlaub. Auch nach dem Ende ihrer Zeit im Weißen Haus bleiben die Obamas beliebt. Hier sind sie gemeinsam bei der Enthüllung ihrer offiziellen Porträts in der National Portrait Gallery. Während Michelle Obama für den jetzigen US-Präsidenten Trump vor allem Kritik übrig hat, versteht sie sich mit dem Amtsvorgänger ihres Mannes gut. Hier umarmt sie George W. Bush bei einer Veranstaltung in Washington.

Die Hochzeitsgerüchte der Woche...

Die Hochzeit naht Medien hatten zuletzt berichtet, dass Tom Kaulitz und Heide Klum bereits geheiratet haben. Dem hat Toms Zwillingsbruder Bill nun widersprochen. "Ich kann euch eins verraten: Die Hochzeit steht noch an", sagte er nun. Ob er damit lediglich eine kirchliche Zeremonie oder ein großes Fest meinte, blieb unklar. Klum und Kaulitz hatten im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. Die beiden sollen sich auf der Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennenlernt haben. Tom Kaulitz hatte sich nach eigenen Worten direkt beim Kennenlernen in das Model verliebt. "Eigentlich wurden wir nicht verkuppelt. Ich hab direkt Gas gegeben. Ich fand sie direkt toll", sagte der 29-Jährige im Februar bei Markus Lanz. Auch Zwillingsbruder Bill sagte, er habe direkt gespürt, dass die beiden ein Paar werden: "Das hat man eigentlich sofort beim Hallo sagen gemerkt. Das war Liebe auf den ersten Blick." Heidi Klum hatte sich im Frühjahr bereits zur Hochzeit geäußert. "Wir sind beide Deutsche. Das wird sehr organisiert und pünktlich ablaufen", sagte die 46-Jährige dem Portal "ET Online" über ihre Hochzeitspläne. Für die 45-Jährige wäre es bereits die dritte Ehe. Die Moderatorin der Show "Germany's Next Topmodel" und der Gitarrist der Band Tokio Hotel zeigen sich seit Monaten auf Bildern in sozialen Netzwerken oder etwa bei den Filmfestspielen von Cannes. "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken", sagte Klum. "Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten."

Der stolzeste Vater der Woche...

Nach dieser ironischen Selbstkritik geht Hawke zur Lobeshymne über: "Einige von euch kennen vielleicht ihre Musik, andere nicht. Aber, meine Damen und Herren, lernt bitte MAYA HAWKE kennen." Dann beendet er seinen Eintrag in Anspielung auf den Namen der Serie mit den Worten "She's the real Thing" - was man in etwa so übersetzen könnte: Sie ist das wahre Ding.