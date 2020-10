Nach Ablehnung für „Game of Thrones“ Millie Bobby Brown hätte fast die Schauspielerei aufgegeben

Schauspielerin Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle in „Stranger Things“ bekannt. Doch beinahe wäre es so weit nie gekommen: Nach einer Absage für eine Rolle in „Game of Thrones“ sei sie entmutigt gewesen.