Es ist der dritte Sohn für Miranda Kerr: Das australische Model ist erneut Mutter geworden. "Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit", schrieb die 36-Jährige auf Instagram. "Wir könnten nicht erfreuter sein, unseren hübschen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen."

Es ist ihr zweites gemeinsames Kind mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel. Die beiden sind bereits Eltern des einjährigen Sohnes Hart. Das frühere Victoria's-Secret-Model hat außerdem den achtjährigen Sohn Flynn aus der 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom.

Im März hatten Kerr und Spiegel bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten.

Dem australischen Magazin "Maria Claire" hatte Kerr im August gesagt, dass ihre dritte Schwangerschaft bisher die schwierigste war. Sie habe zu Anfang sehr unter Morgenübelkeit gelitten.

Ihre älteren beiden Kinder verstehen sich offenbar sehr gut. Auch das erzählte Kerr damals dem Magazin: "Flynn ist wahnsinnig verliebt in Hart." Er habe sich so sehr einen kleinen Bruder gewünscht. Zudem beruhe die Zuneigung auf Gegenseitigkeit: "Es ist sehr niedlich. Auch wenn Flynn den Raum betritt, fängt Hart an zu strahlen."

Kerr ist seit Mai 2017 mit Evan Spiegel verheiratet. Kerr und Bloom hatten sich 2013 nach dreijähriger Ehe getrennt.