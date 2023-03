Während der Misswahl am Samstag sagte sie: »Demokratie sollte den Anspruch haben, die Jugend zu fördern.« Auf der Bühne schilderte Geiss, wie sie als Jugendliche in einen Freundeskreis geraten sei, in dem Alkohol und Drogen an der Tagesordnung gewesen seien. Ein Jugendkreis habe ihr da herausgeholfen, sie habe einen Mentor gefunden. Daher wolle sie eine deutschlandweite Jugendplattform gründen, sagte Geiss, die auch in der Kirche aktiv ist. Sie gehe zudem in Unternehmen, um zu berichten, was die sogenannte Gen Z braucht.