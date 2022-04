Der beste Weg, um sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen: ausschlafen

Aber auch nach anderen irdischen Dingen wie eine ordentliche Dusche und einen Spaziergang an der frischen Luft sehne er sich. Und: »Meine Freunde zu sehen und zu umarmen. All das sind Dinge, die ich dann sechs Monate lang nicht haben konnte.« Um sich nach seiner Rückkehr auf der Erde möglichst schnell zu akklimatisieren, und sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen – wolle er zunächst vor allem eines: viel schlafen. Dann, so Maurer, gehe das am besten.