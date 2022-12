In einem neunminütigen Video geben die Macher von »Mission Impossible: Dead Reckoning Teil 1« einen Blick hinter die Kulissen. Der siebte Film der Reihe um Superagent Ethan Hunt – gespielt von Tom Cruise – wurde unter anderem in Norwegen gedreht. Für eine Verfolgungsjagd zwischen Cruises Figur und einem Widersacher baute die Filmcrew eigens eine riesige Rampe auf eine Klippe. Im Video wird beschrieben, dass die Bauteile hierfür einzeln per Hubschrauber eingeflogen wurden. Die Bauarbeiten sollen mehrere Monate gedauert haben